Алтапресс: 9 баллов. Барнаульских водителей не отпускают снежные пробки

Барнаул продолжает засыпать снегом. Утренние пробки растянулись до обеда. По данным 2Gis, дорожная ситуация все еще оценивается на 9 баллов.

Снег и метель в Барнауле. Анна Зайкова

Заторы наблюдаются почти на всех главных магистралях. Плюс к этому в городе произошло несколько ДТП, которые также осложняют проезд.

Пробки в Барнауле 25 ноября 2021 года. 2GIS

Например, утром на пересечении пр. Красноармейского и ул. Партизанская в снегу застряла фура, на Павловском тракте произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с маршруткой.

Существенно подорожал проезд в такси.

Как уже сообщалось, дорожные службы в снегопад работают в усиленном режиме. На улицах, как обещают в администрации, около 90 спецмашин, а 116 рабочих вручную очищают от снега тротуары, остановки и лестницы.

Ранее стало известно, по каким трассам лучше не ехать из-за пурги.

Алтапресс