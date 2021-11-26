Алтапресс: В Барнауле пройдут «сплошные проверки» водителей на пьянство

С 26 по 28 ноября ГИБДД Барнаула проведет профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Инспекторы будут останавливать автомобилистов и проверять их на состояние опьянения.

Полиция. ГИБДД Анна Зайкова, altapress.ru

«Сотрудниками ДПС будет использован метод „сплошных проверок“ водителей на состояние опьянения. Исходя из анализа аварийности в городе, разработана дислокация мест несения службы сотрудников. Экипажи максимально приблизятся к местам концентрации ДТП», — рассказали в Госавтоинспекции города.

За прошлый рейд в Барнауле задержали 38 пьяных водителей.

Всего за 10 месяцев года в Барнауле произошло 717 аварий, в которых 31 человек погиб и 896 человек получили травмы.

Из них 227 ДТП были с участием пьяных водителей и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. В 51 происшествии девять человек погибли и 78 пострадали.

Ранее 24-летний житель Первомайского района сел за руль пьяным. Возле одного из жилых домов он увидел мальчика, ехавшего по обочине на самокате, но не снизил скорость, не выбрал безопасный боковой интервал и в итоге сбил 10-летнего ребенка, а потом уехал.

Мальчика госпитализировали, но через несколько дней он скончался.

Аналогичное ДТП случилось в селе Большеугренево в Бийском районе. Пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девочку и скрылся.

Алтапресс