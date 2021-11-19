Алтапресс: «Видимость нулевая». Водители показали на видео обстановку на трассах Алтая

В сообществе «Инцидент Бийск» опубликовали видео с погодными условиями на трассах между населенными пунктами.

Метель на дороге в Алтайском крае. кадр из видео.

Ранее синоптики выдали штормовое предупреждение: похолодание, метели, гололедные явления, усиление ветра при порывах до 27 метров в секунду.

Водители рассказали, что на трассах видимость была практически нулевая.

«Трасса Бийск — Барнаул. Переметы, пурга, метель, видимость нулевая. Пожалуйста, не выезжайте на трассу по возможности», — отметил автолюбитель.

На трассе Бийск — Советское автомобили из-за сильной метели двигались со скоростью 20 км/ч.

Как отметили в Упрдор «Алтай», в первой половине 18 ноября наиболее сложная обстановка складывается на трассе А-321, на участке от Барнаула до Ребрихи.

Напомним, в связи с плохими погодными условиями, на трассах подготовили 14 стоянок, где водители смогут спастись.

Алтапресс