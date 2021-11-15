Алтапресс: Штрафы за езду без диагностической карты разъяснил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале объяснил, кого в России будут штрафовать за езду без диагностической карты.

Вячеслав Володин. duma.gov.ru

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Обязанность проходить техосмотр сохранится в отношении такси, автобусов, грузовых автомобилей, а также транспорта, используемого в служебных и коммерческих целях.

«Это решение облегчит жизнь многим нашим гражданам и коснется примерно 50 млн транспортных средств легковых автомобилей и мотоциклов. Вместе с этим стали поступать обращения, в том числе через социальные сети, с вопросом: как трактовать изменения в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года. Речь идет о норме, предусматривающей штраф за езду без диагностической карты — 2000 рублей», — отметил Володин.

По его словам, россияне пока еще не понимают, точно ли техосмотр станет необязательным. В связи с этим он решил пояснить ситуацию.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен. Чтобы избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения статьи 12.5 КоАП. Профильные комитеты Госдумы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», — подчеркнул спикер ГД.

Ранее вице-спикер Совфеда Андрей Турчак объяснил, почему в России могут полностью отменить обязательный техосмотр.

Алтапресс