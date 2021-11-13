Алтапресс: Грубые нарушения ПДД, за которые могут лишить прав

Правила дорожного движения должен знать наизусть каждый водитель. Дорога — место повышенной опасности, где нужно быть максимально аккуратным и внимательным. Но рано или поздно любой водитель, даже самые ответственный, нарушает ПДД. Это может произойти как случайно, по невнимательности, так и специально.

Контроль соблюдения ПДД осуществляют системы автоматической фиксации. Камеры и радары фиксируют любые нарушения, сохраняя их в базе, после чего автовладелец получает штрафы. Рекомендуем перейти по ссылке https://shtrafy-gibdd.ru/foto_narushenij тем, кого интересует, как посмотреть фото штрафа. Сервис предлагает ознакомиться с выписанными штрафами и сразу же оплатить их в режиме онлайн. Все транзакции защищены от взлома.

Грубые нарушения ПДД

Правительство РФ давно пытается усилить ответственность за регулярные нарушения ПДД. По предложению чиновников, если на протяжении года водитель набирает определенное количество штрафов, нужно лишать его водительских прав.

Дорога. Движение. Фото предоставлено рекламодателем

В первую очередь это касается следующих правонарушений:

превышение допустимой скорости движения более чем на 40 км/ч;

пересечение перекрестка на красный свет;

непредоставление преимущества другому автомобилю на перекрестке;

нарушение правил переезда Ж/Д путей;

выезд на встречку;

непредоставление преимущества транспортному средству со спецсигналами;

разворот через сплошную линию.

Необходимо учитывать, что эти правонарушения могут комбинироваться. Если вы не пропустили пешехода на зебре, получили штраф и оплатили его, наказание еще действует в течение последующих 12 месяцев. Если на протяжении года вы проедете перекресток на красный свет или не уступите дорогу транспортному средству со спецсигналами, вполне возможно, что ГИБДД передаст дело в суд. В процессе разбирательства будет рассматриваться вопрос о лишении вас водительского удостоверения. Это обусловлено тем, что такие нарушения ПДД будут считаться систематическими.

Однако в эту категорию не входят нарушения, которые определяют системы видео- и фотофиксации. За любые правонарушения, которые фиксирует камера или радар, водителя не могут лишить удостоверения. Наиболее опасное — ездить за рулем в состоянии алкогольного опьянения. За это предусматривается штраф в размере от 30 тысяч рублей и лишение водительских прав*. Но хуже всего то, что пьяные водители подвергают опасности других участников дорожного движения.

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Алтапресс