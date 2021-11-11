Алтапресс: В Барнауле 10 ноября отключили светофоры по плану

В Барнауле на семи участках дорог отключили светофоры из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает мэрия города.

Установка светофора на Речном вокзале в Барнауле. barnaul.org

10 ноября с 9:00 до 16:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения отключили светофоры на следующих участках:

ул.Шумакова — ул. Взлетная;

ул.Шумакова — ул. Балтийская;

пр-кт Красноармейский — ул. Молодежная;

пр-кт Красноармейский — ул. Никитина;

пр-кт Красноармейский , 112;

112; ул.Молодежная , 66;

66; ул.Молодежная — пер.Ядринцева.

Водителей попросили проявить внимательность при проезде указанных участков дорог и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее в Барнауле запретили оставлять автомобили на 17 участках дорог, а потом прибавили еще два участка.

Алтапресс