Алтапресс: В Барнауле 10 ноября отключили светофоры по плану
В Барнауле на семи участках дорог отключили светофоры из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает мэрия города.
Установка светофора на Речном вокзале в Барнауле. barnaul.org
10 ноября с 9:00 до 16:00 в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения отключили светофоры на следующих участках:
- ул.Шумакова — ул. Взлетная;
- ул.Шумакова — ул. Балтийская;
- пр-кт Красноармейский — ул. Молодежная;
- пр-кт Красноармейский — ул. Никитина;
- пр-кт Красноармейский, 112;
- ул.Молодежная, 66;
- ул.Молодежная — пер.Ядринцева.
Водителей попросили проявить внимательность при проезде указанных участков дорог и соблюдать требования дорожных знаков.
Ранее в Барнауле запретили оставлять автомобили на 17 участках дорог, а потом прибавили еще два участка.