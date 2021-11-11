Алтапресс: В Барнауле перенесли дату запрета парковки на двух участках и добавили еще один

В Барнауле на трех участках дорог с 29 ноября запретят остановку и стоянку транспорта, сообщает мэрия города.

Автомобили в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru

Ранее сообщили, что с 18 ноября запретят остановку и парковку автомобилей на двух участках улично-дорожной сети.

В мэрии уточнили, что дата запрета переносится.

«Запрет начнет действовать с 29 ноября на остановку и стоянку транспорта по проезду Северному Власихинскому (от пр-кта Энергетиков до ул. Сергея Ускова) и по пер. Геблера (от ул. Песчаной до дома № 87в по ул. Песчаной)», — предупредили власти.

Кроме того, добавили еще один участок: ул. Германа Титова от ул. Малахова до ул. Западной 10-й (нечетная сторона).

Напомним, с 8 ноября запретили парковку на 17 участках дорог — для нормальной работы снегоуборочной техники.

Алтапресс