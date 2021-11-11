Алтапресс: В Барнауле обнаружили «дочь Шумахера»: на полной скорости и с визгом залетела в поворот

В паблике «Инцидент Барнаул» опубликовали видео с женщиной за рулем автомобиля, которая невозмутимо вошла в поворот на полной скорости.

В Барнауле обнаружили "дочь Шумахера". кадр из видео.

Случай произошел днем 10 ноября на пересечении улиц Новосибирской и Весенней.

«Видеорегистратор заснял очень странный маневр девушки на Hyundai Solaris», — рассказали в паблике.

На кадрах видно, как водительница на полной скорости вошла в поворот и под визг колес пролетела перекресток по встречной полосе в нескольких сантиметрах от автомобилей.

В машине, где вел съемку видеорегистратор, женщина не подбирая выражений выплеснула все эмоции, накопившиеся за непростые пять секунд жизни.

«Мать. О господи! Дура, ты куда несешься-то так?! Ох, твою мать. Господи, спасибо, что меня пронесло», — примерно это сказала женщина, на которую летел Hyundai Solaris.

В комментариях к записи отметили, что, наверное, где-то в магазине началась распродажа.

Ранее в Барнауле произошла похожая ситуация, но с другим финалом: водитель вылетел на встречку и поехал дальше, а рядом в этот момент разнесло полмашины.

Алтапресс