ГОРНЯК22 10.11.2021
Авто

Алтапресс: В Барнауле запретят оставлять машины еще на двух участках дорог

Горняк22
40 минут Ago

В Барнауле с 18 ноября 2021 года запретят остановку и парковку автомобилей на двух участках улично-дорожной сети, сообщает мэрия города.

Автомобили в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru

Напомним, с 8 ноября запретили парковку на 17 участках дорог — для нормальной работы снегоуборочной техники.

С 18 ноября запретят оставлять автомобили еще на двух участках «для повышения пропускной способности»:

  • пр-д Северный Власихинский — от пр-та Энергетиков до ул. Сергея Ускова;
  • пер.Геблера — от ул. Песчаной до дома № 87 по ул.Песчаной.

В Барнауле после выпадения снега ведут уборку на дорогах. Так, ночью 9 ноября на главные магистрали выпустили около 86 единиц техники.

Алтапресс

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