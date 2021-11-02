Алтапресс: Компания «Европлан» о будущем электромобилей

На портале All-leasing опубликован материал о будущем электромобилей. Есть ли оно? Компания «Европлан» считает, что да.

Электромобиль. ПАО «ЛК «Европлан»

Сколько электромобилей ездит по российским дорогам, не знает никто. Но их стремительный рост отмечают все источники информации. Если, по некоторым данным, в стране в 2019 году было куплено чуть больше 300 электромобилей, то в 2020 — почти 4 000. Сложности со статистикой заключаются еще и в том, что значительная часть электромобилей, эксплуатируемых в стране, привезена на Дальний Восток из Японии. В дальневосточном регионе электромобиль с пробегом можно купить за 800 тысяч рублей, что на фоне роста цен на привычные авто делает такую покупку не экзотикой, а рациональным решением.

— Если рассматривать электромобили как будущий парк каршерингов и такси, то, безусловно, спрос на них будет, — считает Александр Михайлов, генеральный директор лизинговой компании Европлан. — Это реальный сценарий, учитывая экологическую повестку сегодняшнего дня и готовность её реализовывать, которую представители российских властей не раз и декларировали, и поддерживали делом: живой пример — ввод в эксплуатацию большого парка электробусов в Москве. Так что процесс явно идет в данную сторону. Значит, и инфраструктура будет развиваться.

Если говорить об устойчивом спросе на электромобили в качестве личного автотранспорта, то пока мы в «Европлане» видим интерес к определенным моделям у аудитории, лояльной к маркам автопроизводителей этих моделей (Audi, Porsche, BMW, Mercedes и др.), и это, учитывая стоимость, далеко не массовые продажи, хотя они растут из года в год. При этом многие автопроизводители уже официально объявили о том, что в обозримом будущем перейдут к производству исключительно экологичного транспорта. Можно предположить, что и российский рынок, в том числе и дорожная инфраструктура, будет двигаться в соответствии с этим направлением развития автотранспорта, — добавляет руководитель лизинговой компании Европлан.

В 2020 году «Европлан» стал первой лизинговой компанией в России, которая оформила для своего клиента Audi e-tron в июле 2020 года в лизинг и сегодня продолжает активно финансировать эти электрокары. Audi e-tron в третьем квартале 2020 года был выдан клиентам Европлана в лизинг в Череповце, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Москве.

В первом полугодии 2021 г. «Европлан» значительно нарастил количество электромобилей в портфеле: число выдач таких моделей увеличилось в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот результат обоснован в первую очередь выходом на российский рынок во второй половине 2020 года электрических авто Audi e-tron и Porsche Taycan. Экологичные автомобили также можно оформить в «Европлане» по подписке.

Самой популярной на сегодня моделью среди всех выданных Европланом электроавтомобилей является Porsche Taycan. Такая же картина и в целом в продажах данного сегмента. Audi e-tron занимает второе место.

ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584

Алтапресс