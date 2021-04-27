Алтапресс: Сдаем без паники. Как изменился экзамен на водительские права и чего ждать барнаульцам

Новый регламент сдачи экзаменов на право управления автомобилем вступил в силу с 1 апреля. Кандидатов уже сейчас оценивают в полевых условиях — на улицах Барнаула. Мы поинтересовались у Алтайской Госавтоинспекции, к каким новшествам готовиться будущим водителям.

ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права. мвд.рф

Реальные навыки — залог безопасности

Самое главное изменение, которое взбудоражило нервы автостудентов, — проверка навыков в реальных условиях, то есть непосредственно на городских улицах.

Однако Алтайская Госавтоинспекция призывает не бояться «неуютных» условий. Во-первых, навыки вождения уже должны быть освоены и отточены; во-вторых, не так страшен черт, как его рисуют.

Денис Смирнов, капитан полиции. Дмитрий Лямзин.

Денис Смирнов,

старший госинспектор безопасности дорожного движения УГИБДД по Алтайскому краю:

— У кандидата на руках уже есть документ, который подтверждает, что он получил необходимые знания. Но получить право управления транспортным средством он сможет только после реальной проверки навыков. Нынешний экзамен — это квалификационный отбор кандидатов, которые не способны управлять автомобилем в реальных дорожных условиях.

Как проходит экзамен в новых условиях

В обучающем автомобиле находятся три человека: непосредственно кандидат, инспектор (экзаменатор), автоинструктор (лицо обучающее). Есть возможность усадить на заднее сидение кого-то из числа других сдающих для чистоты проведения экзамена, но только с согласия кандидата.

Кто виноват , если случится ДТП?

Если во время сдачи экзамена учебный автомобиль станет причиной ДТП, то вина и ответственность лягут на плечи водителя. То есть кандидат несет полную административную и уголовную ответственность за свои действия на дороге.

Денис Смирнов, капитан полиции. Дмитрий Лямзин.

Денис Смирнов,

старший госинспектор безопасности дорожного движения УГИБДД по Алтайскому краю:

— Многие путают экзаменатора с обучающим лицом. Он таковым не является. Поэтому вина в случае ДТП будет за тем, кто управляет транспортным средством. Автошколы доверяют право управление автомобилем инструктору, в том числе и в момент сдачи экзамена. Инструктор допускает кандидата до руля. Следовательно, отвечать будет водитель. Сейчас возник спор из-за того, что инструкторов посадили на заднее сидение и лишили возможности предотвратить ДТП. Ранее при малейшем намеке он мог нажать на педаль тормоза или, наоборот, выжидать до последнего. Теперь же за предотвращение ДТП отвечает инспектор, который будет принимать решение в соответствии с дорожной обстановкой.

Справка

Есть возможность избежать проблем по части поиска правых и виноватых. Решение простое — застраховать автомобиль в качестве учебного и оформить дополнительную страховку. Но чаще всего автошколы идут по пути наименьшего сопротивления и экономят.

Сотрудник ГИБДД. Михаил Хаустов

Никаких трудностей и подводных камней

Экзамены не изменились. Всего-лишь часть элементов, которые принимали на автодроме, перенесли в реальные дорожные условия.

Денис Смирнов,

старший госинспектор безопасности дорожного движения УГИБДД по Алтайскому краю:

— Кандидатам дали возможность проявить себя в условиях реального движения без промежуточного испытания. Сдающему не нужно ехать на автодром, потом выезжать в город. Теперь он за один день может сдать экзамен по теории и сразу же — город.

Маршруты также изменили, теперь это перечень улиц и проспектов города. По новому регламенту направление движения не задано, но маршрут следования выбирает экзаменатор (инспектор). Таким образом, кандидат не будет осведомлен заранее, где будет пролегать маршрут и какие упражнения он будет выполнять.

Акция «Пропусти пешехода». Плакат ГИБДД. gibdd.ru

Денис Смирнов,

старший госинспектор безопасности дорожного движения УГИБДД по Алтайскому краю:

— Кандидат едет без всяких ускорений. Экзаменатор предварительно дает команду на выполнение упражнения. Участки для выполнения упражнений на выбранных улицах есть, но они не обозначены. У трех сдающих за один день могут быть совершенно разные маршруты. Единственный важный критерий на экзамене — выполнение всех упражнений, установленных административным регламентом. Как только все они будут выполнены, с учетом их наличия и возможности проведения, экзаменатор даст оценку.

Также увеличили время сдачи. Теперь инспектор может увеличить срок проведения экзамена до 60 минут.

Кто последний?

На данный момент зарегистрировано около 4 800 заявлений на получение услуги по проведению экзаменов и выдачу водительских удостоверений.

ДТП, ГИБДД. vk.com/gazetazar

Денис Смирнов,

старший госинспектор безопасности дорожного движения УГИБДД по Алтайскому краю:

— В течение полугода кандидаты готовятся и сдают экзамены, то есть некорректно говорить, что все пять тысяч стоят в очереди друг за другом.

К чему готовиться кандидатам

Когда теоретическая часть удачно пройдена, настало время для проверки «боем».

Денис Смирнов,

старший госинспектор безопасности дорожного движения УГИБДД по Алтайскому краю:

— Нужно забыть страх и мандраж перед инспектором. Наоборот, в случае необходимости он окажет любую помощь, чтобы обезопасить вас в момент движения. Если будет критическая ситуация, инспектор молчать не будет. Самое главное — кандидат должен отработать навыки вождения. Это приоритет.

ГИБДД, ДПС, автомобили. altairegion22.ru

Иными словами, учитесь и тренируйтесь управлять автомобилем до того, как окажетесь на улицах города.

Справка

Всем известна максимально допустимая скорость для учебного автомобиля — 20 км/ч. Новый регламент предусматривает движение в соответствие со скоростью движение потока.

Алтапресс