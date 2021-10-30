Алтапресс: Какую льготу хотят ввести в России для пенсионеров-автовладельцев

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести новую льготу для пенсионеров, которым принадлежат автомобили. Какую — рассказываем в материале altapress.ru.

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Сухарев выступил с инициативой избавить от транспортного налога пенсионеров, которым принадлежит авто с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, пишет «RT».

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«В настоящее время каждый субъект РФ вправе на свое усмотрение ставить условия уплаты транспортного налога для пенсионеров», —отметил депутат в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова.

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По словам Ивана Сухарева, «в двух соседних регионах для пенсионеров могут действовать неравные условия начисления транспортного налога». Он просит равномерно освободить от соответствующего платежа россиян почтенного возраста.

Алтапресс