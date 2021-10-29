Алтапресс: Стало известно, когда приступят к сносу моста на Новом рынке в Барнауле
Уже весной 2022 года подрядчик приступит к сносу моста в районе Нового рынка в Барнауле, по которому в сутки проезжает более 105 тыс. автомобилей. Подробности передает пресс-центр администрации города.
Мост на Новом рынке. yandex.ru/maps
В ближайшее время специалисты закончат корректировку проектно-сметной документации, которую затем отдадут на государственную экспертизу.
Директор компании «ЗАПСИБ-МОСТ» Денис Илюшин рассказал, что проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста, который будет соответствовать всем современным нормам и ГОСТам.
Например, увеличится число полос и ширина дорожного полотна, трамвайные пути сохранят, появятся тротуары и все необходимые коммуникации.
«Благодаря современным конструктивным решениям будет сокращено число пролетов на обоих мостах», — рассказал представитель подрядчика.
Параллельно разрабатывается схема движения общественного и личного транспорта.
Как ездить
Полное перекрытие движения по пр. Ленина в районе путепроводов продлится до конца 2023 года.
Коммунальный мост у Нового рынка в Барнауле. altapress.ru.
Разработка схемы движения электротранспорта завершается, схема движения автобусов еще разрабатывается с учетом имеющихся данных по обследованию пассажиропотоков.
Валерий Ведяшкин,
заместитель председателя комитета по транспорту и связи Барнаула:
В настоящее время прорабатывается вопрос организации выделенных полос для городского пассажирского транспорта на наиболее загруженных участках улиц, таких как проспект Калинина, улицы Аносова и Челюскинцев — для трамваев. Также предусмотрено изменение светофорных циклов, запрет парковки на проблемных участках и изменение организации дорожного движения на перекрестках, прилегающих к проспекту Ленина.
Планируется строительство трамвайного разворотного кольца c введением пересадочных тарифов на площадке рядом с ТЦ «Пионер».
Разработку схемы движения планируют закончить в декабре этого года.