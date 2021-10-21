Алтапресс: В Барнауле на нескольких улицах с 8 ноября запретят оставлять автомобили

В Барнауле с 8 ноября для беспрепятственной работы снегоуборочной техники запретят остановку и стоянку автомобилей на 17 дорожных участках, сообщает мэрия города.

Автомобили в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru

Ограничение будет действовать преимущественно в ночное время на участках:

малая проезжая часть улицы Малахова , от проезда Северного-Власихинского до улицы Балтийской;

от проезда Северного-Власихинского до улицы Балтийской; улица Островского , от улицы Антона Петрова до улицы Новгородской;

от улицы Антона Петрова до улицы Новгородской; малая проезжая часть Павловского тракта , от улицы Попова до улицы Шумакова;

от улицы Попова до улицы Шумакова; улица Тимуровская , от улицы Эмилии Алексеевой до проспекта Космонавтов;

от улицы Эмилии Алексеевой до проспекта Космонавтов; улица Георгия Исакова , от улицы Малахова до улицы Покровской;

от улицы Малахова до улицы Покровской; улица 40 лет Октября , от улицы Петра Сухова до проспекта Космонавтов;

от улицы Петра Сухова до проспекта Космонавтов; нечетная сторона улицы Молодежной , в районе здания № 3;

в районе здания № 3; нечетная сторона улицы Молодежной , от здания № 108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского;

от здания № 108а по проспекту Комсомольскому до проспекта Сибирского; четная сторона проспекта Строителей , от проспекта Ленина до площади Победы ( Строителей , 4 , Строителей — Деповская);

от проспекта Ленина до площади Победы Строителей 4 Строителей — Деповская); улица Северо-Западная , в районе здания № 12 по улице 80 Гвардейской Дивизии;

в районе здания № 12 по улице 80 Гвардейской Дивизии; нечетная сторона улицы Чудненко , от дома № 5 до дома № 187 по проспекту Ленина;

от дома № 5 до дома № 187 по проспекту Ленина; улица Чеглецова , от проспекта Ленина до улицы 80 Гвардейской Дивизии;

от проспекта Ленина до улицы 80 Гвардейской Дивизии; малая проезжая часть улицы Малахова , в районе строения № 62;

в районе строения № 62; нечетная сторона Южного Власихинского проезда , от улицы Шумакова до улицы Лазурной;

от улицы Шумакова до улицы Лазурной; улица Малахова , от улицы Германа Титова до проспекта Космонавтов;

от улицы Германа Титова до проспекта Космонавтов; нечетная сторона улицы Молодежной , от проспекта Ленина до строения № 7 по улице Молодежной;

от проспекта Ленина до строения № 7 по улице Молодежной; нечетная проезжая часть улицы Шевченко , от проспекта Ленина до проспекта Комсомольского.

Также с 8 ноября начнут работы по установке дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку на следующих участках:

улица 1905 года: от здания № 53а по улице Профинтерна до улицы Профинтерна;

улица Взлетная: от улицы Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского

улица Солнечная Поляна: от дома № 305в по Павловскому тракту до Павловского тракта.

Алтапресс