Алтапресс: Катит! Altapress.ru провел ночной тест-драйв отремонтированного старого моста в Барнауле

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Побывав накануне на торжественном открытии старого моста через Обь, редакция altapress.ru вернулась на сооружение в ночное время и на своих четырех проверила результат проведенной на объекте работы.

Обновленный старый мост в Барнауле. altapress.ru.

Надо отметить, что после реконструкции переправы ехать по ней стало действительно приятно — свежий асфальт, яркая разметка и приятное освещение разительно отличаются от того, что барнаульские автомобилисты видели до закрытия моста на длительный ремонт.

В условиях ночной езды не особо смущала и узость проезжей части старого моста.

Впрочем, возможно, это может стать определенной проблемой в моменты, когда автомобильный трафик здесь будет более насыщенным.

Тем не менее, теперь у жителей краевой столицы вновь имеется альтернативный вариант для того, чтобы отправиться в новосибирском направлении и это, конечно, не может не радовать.

Алтапресс