Алтапресс: Каким стал обновленный Старый мост в Барнауле и когда его откроют

В Барнауле заканчивают ремонт Старого моста. Рассказываем, как обновилось сооружение и когда автомобилисты смогут по нему прокатиться.

1 Когда начался ремонт?

Старый мост закрыли на ремонт в январе 2020 года. Дело в том, что состояние его основных конструкций было неудовлетворительным.

2 Какие работы выполнили на объекте?

В июле altapress.ru писал, что на мосту заменили почти все конструктивные элементы. На эстакадах смонтировали новые железобетонные балки. Как отметили в краевом правительстве, тогда «продолжались работы на второй, правобережной эстакаде — со стороны федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», на левой — завершалась укладка асфальтобетона. Готовность ремонта составляла 85%.

Старый мост в Барнауле. пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

Отметим, что совмещенная часть объекта включает в себя 370 металлических плит. Каждая из них выполнена по индивидуальному проекту.

3 После реставрации изменилась грузоподъемность моста?

Габариты и грузоподъемность сооружения не снизились. А вот надежность отремонтированного моста возрастает.

Старый мост в Барнауле. пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай» 4 Надолго ли хватит ремонта?

«Обновленная конструкция будет служить не менее 50 лет», — уточнил эксперт дорожного хозяйства Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» Артем Онищенко.

5 Когда откроют проезд?

Старый мост откроют 20 октября.

Старый мост в Барнауле. пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

Алтапресс