Алтапресс: В Барнауле презентуют обновленную Toyota Camry

Обновленная Toyota Camry. Тойота Центр Барнаул.

15 мая в 13.00 состоится официальная презентация Обновленной Toyota Camry в Тойота Центре Барнаул. Приглашаем вас познакомиться с новой версией бизнес-седана № 1.

Пройдите тест-драйв и оцените впечатляющую динамику Обновленной Toyota Camry c новым мощным и экономичным двигателем и новой автоматической трансмиссией.

В программе: презентация и тест-драйв, фотозона и интерактивные площадки, вкусные угощения, ароматный кофе от одной из лучших кофеен нашего города, а также подарки от наших партнеров и от Тойота Центра Барнаул.





Всем участникам тест-драйва — гарантированные подарки.

Также среди всех участников тест-драйвов Обновлённой Toyota Camry, которые пройдут 15 и 16 мая, в понедельник 17 мая мы проведем розыгрыш подарков в Instagram @toyotabarnaul с помощью генератора случайных чисел.

Ждем всех по адресу: Павловский тракт, 164а

Регистрация на мероприятие по телефону: +7 (3852) 23-23-23 или по ссылке в шапке профиля.

Вход свободный.

Партнеры: компания StarLine, ВТБ Лизинг, Good Stripes.

Обновленная Toyota Camry. Тойота Центр Барнаул.

Тойота Центр Барнаул ( АЕМ Холдинг)

Адрес: Павловский тракт, 164а

Тел. +7 (3852)23−23−23

Сайт: www.toyota-aem.ru

Инстаграм: @toyotabarnaul

Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 23−23−23

Алтапресс