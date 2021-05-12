Алтапресс: В Барнауле презентуют обновленную Toyota Camry
Обновленная Toyota Camry. Тойота Центр Барнаул.
15 мая в 13.00 состоится официальная презентация Обновленной Toyota Camry в Тойота Центре Барнаул. Приглашаем вас познакомиться с новой версией бизнес-седана № 1.
Пройдите тест-драйв и оцените впечатляющую динамику Обновленной Toyota Camry c новым мощным и экономичным двигателем и новой автоматической трансмиссией.
В программе: презентация и тест-драйв, фотозона и интерактивные площадки, вкусные угощения, ароматный кофе от одной из лучших кофеен нашего города, а также подарки от наших партнеров и от Тойота Центра Барнаул.
Всем участникам тест-драйва — гарантированные подарки.
Также среди всех участников тест-драйвов Обновлённой Toyota Camry, которые пройдут 15 и 16 мая, в понедельник 17 мая мы проведем розыгрыш подарков в Instagram @toyotabarnaul с помощью генератора случайных чисел.
Ждем всех по адресу: Павловский тракт, 164а
Регистрация на мероприятие по телефону: +7 (3852) 23-23-23 или по ссылке в шапке профиля.
Вход свободный.
Партнеры: компания StarLine, ВТБ Лизинг, Good Stripes.
Обновленная Toyota Camry. Тойота Центр Барнаул.
Тойота Центр Барнаул (АЕМ Холдинг)
Адрес: Павловский тракт, 164а
Тел. +7 (3852)23−23−23
Сайт: www.toyota-aem.ru
Инстаграм: @toyotabarnaul
Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по тел. 23−23−23