Алтапресс: Четырехкилометровая пробка не дает автомобилистам выехать из Барнаула

Вечером в пятницу, 8 октября, автомобилисты застряли в пробке на выезде из Барнаула. Затор образовался в районе моста через Лосиху.

Пробка на выезде из Барнаула. Скриншот 2GIS

По сообщению водителей в соцсетях, на выезде произошло ДТП. На месте на аварийках стоят три легковых авто.

Пробка на выезде из Барнаула. Скриншот видео t. me/vkurse22

Недалеко ведутся дорожные работы.

«Движение затруднено. Пробка образуется от „Водного мира“», — пишет «В курсе 22».

Ранее барнаульцы пожаловались, что огромные пробки собираются из-за ремонта моста на ул. Кутузова.

Алтапресс