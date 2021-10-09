Алтапресс: Четырехкилометровая пробка не дает автомобилистам выехать из Барнаула
Вечером в пятницу, 8 октября, автомобилисты застряли в пробке на выезде из Барнаула. Затор образовался в районе моста через Лосиху.
Пробка на выезде из Барнаула. Скриншот 2GIS
По сообщению водителей в соцсетях, на выезде произошло ДТП. На месте на аварийках стоят три легковых авто.
Пробка на выезде из Барнаула. Скриншот видео t. me/vkurse22
Недалеко ведутся дорожные работы.
«Движение затруднено. Пробка образуется от „Водного мира“», — пишет «В курсе 22».
Ранее барнаульцы пожаловались, что огромные пробки собираются из-за ремонта моста на ул. Кутузова.