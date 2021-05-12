ГОРНЯК22 13.05.2021
Авто

Алтапресс: Участок дороги в районе пл. Октября в Барнауле закрыли для движения

Горняк22
20 часов Ago

С 11 мая в Барнауле закрыли движение транспорта по всей ширине ул. Деповской в районе здания № 26. Там проводится ремонт тепловой сети.

Ул. Деповская в Барнауле. Скриншот Яндекс.Карты

С 22:00 4 июня до 08:00 7 июня изменятся схемы движения трамваев № 1 и 7 по пр. Строителей в районе зданий № 8 и 9:

  • по маршруту № 1: …пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова, ул. Телефонная — ул. Советской Армии — Депо № 1; в обратном направлении: Депо № 1 — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Северо-западная — пр. Калинина, далее по маршруту;
  • по маршруту № 7: …ул.Попова — ул. Антона Петрова — ул. Телефонная — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия, далее по маршруту; в обратном направлении: …пр. Красноармейский — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Советской Армии — ул. Телефонная — ул. Антона Петрова — ул. Попова, далее по маршруту.

По маршруту № 4 на время ремонта движение будет закрыто.

11 мая в Барнауле стартовали гидравлические испытания тепловых сетей и завершился отопительный сезон.

Алтапресс

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