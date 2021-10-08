Алтапресс: «Едет просто супер». ТОП-5 крутых и мощных вездеходов для самых отчаянных автолюбителей

Машины, вошедшие в очередной авто-рейтинг altapress.ru не подойдут для повседневной езды по городу. Зато они незаменимы для любителей активного отдыха. На таком вездеходе не страшно заехать в самое труднодоступное место. Болото, река, глубокий сугроб — этим «лошадкам» все по плечу. Мы просмотрели авто-рынок краевой столицы и выбрали пять самых интересных предложений.

Яркий вездеход серии Квадракар за 1,1 млн рублей. "Авито".

5 место. Проверенный вездеход «Таков» за 425 тыс. рублей с прицепом

В салоне этого снегоболотохода пассажиры не замерзнут даже в 30-градусный мороз.

«Это установлено в результате полевых испытаний», — отмечает автор объявления на Drom.ru.

Вездеход «Таков» за 425 тыс. рублей. Drom.ru.

Изнутри машина утеплена и оснащена отопителем салона. Внешне вездеход кажется небольшим. Но не стоит его недооценивать. Его длина 4,3 м, ширина — 2,3 м, клиренс — 480 мм.

Салон прекрасно трансформируется в спальное место на четверых, а перевозить он может до шести человек.

Со стороны переднего и заднего бамперов он оборудован сцепным устройством для установки лебедки. Есть прицеп для перевозки. Проходимость вездехода по грязи и снегу очень высока, но не беспредельная.

4 место. Вездеходная «Волга» за 650 тыс. рублей

В это сложно поверить, но данный автомобиль тоже относится к вездеходам. Проходимый «франкенштейн» свежей сборки. Как поясняет владелец, его преобразили в 2020 — 2021 годах.

Вездеходная «Волга» за 650 тыс. рублей. Drom.ru.

Первое, что бросается в глаза — кузов. Над стареньким ГАЗ-24 хорошо потрудились. Арки увеличили для колес большего диаметра, кузов перекрасили в стальной цвет с бирюзовыми вставками. Покрытие — антигравийное. Вместе с кенгурятником на переднем бампере выглядит это весьма брутально.

Под капот владелец установил мощный двигатель от Nissan Terrano. От этого же внедорожника «Волге» достались раздатка и мосты.

«Едет просто супер», — уверят продавец необычного вездехода.

3 место. Полноприводный квадрокар за 1,1 млн рублей

Яркий вездеход серии квадракар оснащен портальными усиленными мостами ПМ-200 фирмы ВОиН (самые крепкие среди аналогов). У него бензиновый двигатель от Niva. Мощность зависит от комплектации. Предлагаются варианты 1,7 или 2 литра.

Яркий вездеход серии Квадракар за 1,1 млн рублей. «Авито».

Пространственная рама вездехода выполняет еще и роль каркаса безопасности, выполненной из бесшовной трубы.

Данный экземпляр может комплектоваться разными шинами, включая низкого давления, благодаря чему вездеход легко превращается в амфибию. В объявлении сказано, что он может быть укомплектован закрепляемыми под порогами понтонами.

Вдобавок у вездехода два бензобака на 55 литров. Он оснащен механической двусторонней лебедкой с раздельными барабанами.

«Отличный вариант, для рыбалки, охоты, лесных и других хозяйств, при желании, можно поучаствовать в трофи-соревнованиях с джиперами», — сказано в объявлении на «Авито».

2 место. «Тайга», которая носит Prado , за 1,2 млн рублей

Самодельная «Тайга» была собрана на базе минивэна Volkswagen Sharan в 2015 году. Ее пробег — 2 тыс. км. Владелец утверждает, что кузов в идеальном состоянии. Под капотом снегоболотохода бьется «сердце» от Toyota Land Cruiser Prado, объемом 3 тыс. куб. см и мощностью — 135 л. с. Обут вездеход в грязевые шины R-33.

Самодельная «Тайга» за 1,2 млн рублей. «Авито».

Кстати, название модели персидского происхождения. Слово «sharan» переводится как «несущий королей». Сам вездеход способен вывезти шестерых таких «королей» и их снаряжение практически из любого труднопроходимого места.

Однако, за красавцем болотного цвета придется отправится в Бийск. Но оно того может стоить, ведь продавец готов поторговаться.

1 место. Снегоболотоход для комфортных поездок за 1,5 млн рублей

Такой вездеход прекрасно подойдет для увлекательных и комфортных поездок по «медвежьим углам» Алтайского края.

Снегоболотоход на базе Nissan Patrol за 1,5 млн рублей Drom.ru.

Он был собран в 2016 году на базе Nissan Patrol. Объем двигателя снегоболотохода — 4,2 тыс. куб. см., мощность — 125 л. с.

На машину установлены шины низкого давления Трэкол 1350×700.

Алтапресс