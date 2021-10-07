Алтапресс: Барнаульскую автошколу оштрафовали на 100 тысяч за копирование раскрученного логотипа

В Барнауле автошколу «БИП» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение правил добросовестной конкуренции при регистрации товарного знака, «раскрученного» конкурентом, сообщает региональная ФАС.

Автошкола "БИП". Анна Зайкова

Напомним, еще год назад, в ноябре 2020 года, сообщали, что барнаульскую автошколу накажут за копирование логотипа более раскрученной фирмы.

В октябре 2021 года антимонопольщики и суд поставили точку в споре двух автошкол.

«Суд по интеллектуальным правам подтвердил правомерность позиции <…> За допущенное нарушение ООО „БИП“ привлечено к административной ответственности в размере 100 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В 2019 году «БИП» зарегистрировала в качестве собственного товарного знака фирменное обозначение, используемое уже на протяжении 10 лет конкурирующей фирмой — АКОО «Центр высшего водительского мастерства».

АКОО ввела в оборот обозначение, фонетически тождественное наименованию своей организации с аббревиатурой «БЦВВМ». На протяжении более чем 10 лет фирма использовала свое обозначение при продвижении услуг.

«Однако автошкола „БИП“, зная об устойчивом пользовании на протяжении длительного времени конкурентом по рынку обозначения „БЦВВМ“, подала в Роспатент на регистрацию товарный знак с аналогичной аббревиатурой и изображением. Став правообладателем спорного товарного знака в 2019 году „БИП“ стала размещать его на своем сайте и визитках», — отметили в ФАС.

В Роспатент направили решения суда и алтайской ФАС для «признания недействительной регистрацию спорного товарного знака».

Ранее жители Барнаула пожаловались на то, что инструкторы автошколы «БИП» катаются на площадке перед зданием бывшего ДК «Трансмаш».

Алтапресс