Алтапресс: Врывайся в лето с новым KIA! Где в Барнауле приобрести KIA Sportage и KIA K5 с максимальной выгодой

Лето вот-вот наступит, а начало теплого сезона в нашем суровом сибирском крае для огромного числа автолюбителей означает одно — самое время подумать о покупке нового «железного коня». И одним из лучших приобретений, чтобы ворваться в лето, являются автомобили KIA Sportage и KIA K5 от Автоцентра РЕАЛ.

KIA Sportage. Автоцентр РЕАЛ.

Держа в голове тот факт, что теплый сезон — это время отпусков, поездок и путешествий, можно с уверенностью говорить, что новенький KIA Sportage, вне всяких сомнений, станет вашим верным спутником на многие тысячи километров.

За свою почти 30-летнюю историю (KIA Sportage производится с 1992 года) этот автомобиль эволюционировал из компактного кроссовера в многоцелевую машину, способную выполнять самые разные роли.

Это и полноценное семейное авто, и верный помощник в городе в качестве ежедневного транспортного средства в поездках на работу и домой, и комфортная машина для дальней дороги, и непревзойденный компаньон для вылазки на дачу с сопутствующими грузами.

KIA Sportage. Автоцентр РЕАЛ. KIA Sportage. Автоцентр РЕАЛ. KIA Sportage. Автоцентр РЕАЛ. KIA Sportage. Автоцентр РЕАЛ. KIA Sportage. Автоцентр РЕАЛ. KIA Sportage. Автоцентр РЕАЛ. KIA Sportage. Автоцентр РЕАЛ.

При этом, вобрав в себя все лучшее за минувшие годы, KIA Sportage стал действительно представительным и благородным кроссовером, отличаясь элегантным дизайном и комфортным интерьером салона, который сегодня оснащен по последнему слову техники и наполнен эксклюзивными дизайнерскими акцентами. Особенно стильно выглядит комплектация Black Edition, которую можно смело назвать новой классикой жанра. Ощутить стиль и динамику KIA Sportage Black Edition можно в Автоцентре РЕАЛ, записавшись на тест-драйв.

Что касается седана бизнес-класса KIA K5, то это новинка для российского рынка, которую масштабно презентовали совсем недавно — в августе 2020 года. KIA K5 открыла новую страницу дизайна корейского автоконцерна, сочетая в себе динамику и комфорт.

KIA K5. Автоцентр РЕАЛ.

У этой модели имеется мощнейший бэкграунд. Будучи преемником KIA Optima, бизнес-седан KIA K5 вобрал в себя лучшие качества этой машины, приобретя переосмысленные решения в важных деталях, связанных с комфортом и безопасностью водителя и пассажиров.

Премиальная стереостистема, панорамная крыша, интеллектуальные сиденья, камеры для контроля слепых зон, новый круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, система кругового обзора, система предотвращения фронтальных столкновений — все это реальность KIA K5. Почувствовать все преимущества модели в максимальной комплектации можно, пройдя тест-драйв в Автоцентре РЕАЛ.

KIA K5. Автоцентр РЕАЛ. KIA K5. Автоцентр РЕАЛ. KIA K5. Автоцентр РЕАЛ. KIA K5. Автоцентр РЕАЛ. KIA K5. Автоцентр РЕАЛ.

Важно отметить и то, что в Автоцентре РЕАЛ до конца мая клиенты могут приобрести новые KIA Sportage и KIA K5 с максимальной выгодой.

Так, кроссовер KIA Sportage можно получить с выгодой до 230 тысяч рублей, а цены на KIA K5 стартуют от 1 577 900 рублей, и это не учитывая уникальное предложение на бизнес-седан от РЕАЛ Автоцентра — выгода до 100 000 руб!*

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Кроме того, при покупке любого автомобиля, готовы предложить услугу регистрации в ГИБДД, что сэкономит массу сил и времени.

Столь заманчивые условия являются результатом внутренних разработок и политики Автоцентра РЕАЛ, специалисты которого всегда готовы найти для своих клиентов индивидуальные предложения.

Кроме того, Автоцентр РЕАЛ обладает удобным сервисом связи с менеджерами и записи на тест-драйв. В наличие всегда представлена широкая линейка автомобилей KIA разных комплектация и цветовых решений.

В РЕАЛе вы всегда можете воспользоваться программой trade-in: сдать свой автомобиль в обмен на новый по индивидуальным условиям. Отдел кредитования и страхования поможет воплотить в жизнь вашу мечту. Так же принимаем заказы на запасные части и аксессуары для вашего автомобиля, если их не оказалось в наличии.

В Автосервисе РЕАЛ, вы получите квалифицированную помощь и весь спектр услуг по гарантийному, постгарантийному обслуживанию и ремонту любых автомобильных брендов иностранного производства. Сервисная зона оснащена 13-ю постами ремонта автомобилей, включая линию инструментального контроля Maha!

РЕАЛ на Оби

Телефон: 8 (3852) 200−555

Адрес: Правобережный тракт, 29А

Часы работы: с 09:00 до 19:00

Сайт: www.real-cars.ru

Instagram @kia_barnaul





* Выгода формируется из: выгоды по программе кредитования через банки-партнеры и выгоды по программе Trade In. Предложение ограничено. Носит информационный характер. Не является публичной офертой.

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