Алтапресс: Заправляйся и выигрывай! Рассказываем, как выиграть отдых в пятизвездочном SPA отеле и сотни других призов, при заправке на АЗС

ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

В августе и в сентябре 2021 г. сеть АЗС под брендами «ЛУКОЙЛ», «Салекс» и «Сибнефть» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») для своих дорогих клиентов проводит беспрецедентную акцию!

Сотни призов, среди которых:

Топливные карты ( от 10 до 1000 л)

от 10 до 1000 л) Сертификаты в строительные гипермаркеты , спортивные клубы и рестораны

спортивные клубы и рестораны Сплав по Катуни

Электросамокаты

Планшеты iPad

Наушники iPods

Тысячи чашек ароматного кофе

и главный приз — отдых в пятизвездочном отеле «Clever Resort&Spa» (Республика Алтай), просто выиграть на любой АЗС в Алтайском крае и в Республике Алтай (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»).

Как это работает?

Заправляйтесь на АЗС «ЛУКОЙЛ», «Салекс» или «Сибнефть» любым топливом от 25 л и более Регистрируйте чеки на сайте vash-bonus.ru Получите электронные скретч-карты Стирайте половинки карт Если половинки совпадут , один из сотен подарков — ваш!

Внимание! Участие в акции возможно при предъявлении бонусной карты. Нет карты? Ничего страшного! Спрашивайте бонусную карту у операторов на АЗС.

Успевайте выиграть крутые подарки до 30 сентября 2021 г.

Организатор акции ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», ОГРН 1090411003352.

Алтапресс