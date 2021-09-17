ГОРНЯК22 17.09.2021
Авто

Алтапресс: Заправляйся и выигрывай! Рассказываем, как выиграть отдых в пятизвездочном SPA отеле и сотни других призов, при заправке на АЗС

Горняк22
7 часов Ago

ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

В августе и в сентябре 2021 г. сеть АЗС под брендами «ЛУКОЙЛ», «Салекс» и «Сибнефть» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт») для своих дорогих клиентов проводит беспрецедентную акцию!

Сотни призов, среди которых:

  • Топливные карты (от 10 до 1000 л)
  • Сертификаты в строительные гипермаркеты, спортивные клубы и рестораны
  • Сплав по Катуни
  • Электросамокаты
  • Планшеты iPad
  • Наушники iPods
  • Тысячи чашек ароматного кофе

и главный приз — отдых в пятизвездочном отеле «Clever Resort&Spa» (Республика Алтай), просто выиграть на любой АЗС в Алтайском крае и в Республике Алтай (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»).

Как это работает?

  1. Заправляйтесь на АЗС «ЛУКОЙЛ», «Салекс» или «Сибнефть» любым топливом от 25 л и более
  2. Регистрируйте чеки на сайте vash-bonus.ru
  3. Получите электронные скретч-карты
  4. Стирайте половинки карт
  5. Если половинки совпадут, один из сотен подарков — ваш!

Внимание! Участие в акции возможно при предъявлении бонусной карты. Нет карты? Ничего страшного! Спрашивайте бонусную карту у операторов на АЗС.

Успевайте выиграть крутые подарки до 30 сентября 2021 г.

Организатор акции ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт», ОГРН 1090411003352.

Алтапресс

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