Алтапресс: Перекроют дороги и запретят парковку у избирательных участков в Алтайском крае
С 17 по 19 сентября на время выборов в Алтайском крае введут временное ограничение движения, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Парковка. Анна Зайкова.
На прилегающих к избирательным участкам территориях ограничат движение транспорта, в том числе тяжеловесных машин, крупногабаритных и осуществляющих перевозки опасных грузов.
Также введут запрет на остановку и стоянку транспорта вблизи избирательных участков и на подъездах к ним.
Это нужно «в целях усиления мер антитеррористической защищенности мест проведения голосования».
Госавтоинспекция призывает водителей отнестись с пониманием.
В Алтайском крае действуют 1 793 участковые избирательные комиссии, расположенные более чем на 1,5 тыс. объектах.
Ранее сообщалось, что общая сумма, которую потратят на подготовку ко дням голосования в Алтайском крае, превышает полмиллиарда рублей.