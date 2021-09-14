ГОРНЯК22 15.09.2021
Авто

Алтапресс: Перекроют дороги и запретят парковку у избирательных участков в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago

С 17 по 19 сентября на время выборов в Алтайском крае введут временное ограничение движения, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Парковка. Анна Зайкова.

На прилегающих к избирательным участкам территориях ограничат движение транспорта, в том числе тяжеловесных машин, крупногабаритных и осуществляющих перевозки опасных грузов.

Также введут запрет на остановку и стоянку транспорта вблизи избирательных участков и на подъездах к ним.

Это нужно «в целях усиления мер антитеррористической защищенности мест проведения голосования».

Госавтоинспекция призывает водителей отнестись с пониманием.

В Алтайском крае действуют 1 793 участковые избирательные комиссии, расположенные более чем на 1,5 тыс. объектах.

Ранее сообщалось, что общая сумма, которую потратят на подготовку ко дням голосования в Алтайском крае, превышает полмиллиарда рублей.

Алтапресс

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