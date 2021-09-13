Алтапресс: В Рубцовске машина пробила стену гаражного комплекса и свесилась с третьего этажа

Водитель автомобиля не справился с управлением в гаражном комплексе и едва не вылетел наружу, пробив металлическое ограждение, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Машина пробила стену гаражного комплекса. Рубцовск. кадр из видео.

Происшествие случилось ночью или рано утром 12 сентября в рубцовском ГСК-31.

Местный житель пришел в гараж за собственным автомобилем и увидел торчащую из стены машину — прямо над входом.

«Из металлического ограждения третьего этажа торчал автомобиль. Кому принадлежит машина и кто виновник происшествия, выяснить пока не удалось», — отметили в паблике.

«Иду я в гараж утром за машиной. Это какой-то… это каким надо быть… это как так. Вот кто-то покатался», — не сдерживая эмоций рассказал на видео мужчина.

Рубцовчанин отметил, что председатель кооператива «будет очень рад».

Ранее другой житель Рубцовска утром пришел в гараж и увидел прямо у ворот две вкопанные электроопоры.

Алтапресс