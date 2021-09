Алтапресс: OCTAVIA. Ценно настоящее. Где в Барнауле найти, протестировать и обрести технологическое «сердце» ŠKODA

Функциональность, комфорт и актуальность — именно на это сделан акцент в ŠKODA OCTAVIA. Легендарная модель обрела новую концепцию, получила изысканный дизайн и вывела свою технологичность на еще более высокий уровень.

Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Это четвертое поколение автомобиля, который уже четверть века расценивается не иначе, как «сердце» чешского автоконцерна. А значит, будучи флагманским брендом, ŠKODA OCTAVIA постоянно вбирает в себя все самое лучшее.

В России продажи ŠKODA OCTAVIA стартовали в конце прошлого года. Поэтому по всем параметрам — это действительно новый, действительно современный и действительно трендовый автомобиль.

Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

ŠKODA OCTAVIA предлагается российским автолюбителям в трех расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. Благодаря этому водители имеют возможность выбрать «железного коня» под свои запросы и исходя из собственных представлений об эргономике и функциональности автомобиля.

Важно отметить, что лифтбек приобрел увеличенные габариты — он стал еще вместительнее. Вместе с этим «вырос» и объем багажника, который теперь составляет 578 литров.

Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Что касается технологических решений, то в ŠKODA OCTAVIA они представлены в полном объеме. Это и трехзонный климат-контроль Climatronic, и двухспицевый руль, и система бесключевого доступа KESSY FULL на всех дверях.

Мультимедийная система автомобиля теперь имеет еще большую информативность и обладает возросшим функционалом интуитивного управления.

Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Еще одним обращающим на себя внимание достоинством OCTAVIA является то, что это первая модель ŠKODA, где внедрена технология shift-by-wire: селектор автоматической коробки передач направляет в блок управления электронный сигнал о том, какую передачу необходимо включить. Вместо привычного рычага переключения передач установлен модуль управления с выбором режимов.

Также OCTAVIA имеет инновационные полностью светодиодные матричные фары, каждая из которых оснащается отдельными модулями для ближнего и дальнего света. Интеллектуальная технология системы освещения позволяет оставить включенным дальний свет. При этом водитель может быть уверен, что он слепит других участников движения.

Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Таким образом, сегодня OCTAVIA являет собой совокупность всех преимущество, которые годами закладывались в технологический ген концерна ŠKODA. Безопасность, вместительность, простор и технологичность — все это делает автомобиль максимально функциональным. Он идеально подойдет для дальних путешествий, ежедневных поездок по городу и станет верным помощником семьи.

Подтверждением многопрофильности ŠKODA OCTAVIA служат победы в различных номинациях престижных конкурсов и получение званий «Автомобиль года», «Компактный семейный автомобиль», «Женский автомобиль года», «Лучший дизайн» и так далее.

Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул» Новая ОCTAVIA. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Оценить по достоинству ŠKODA OCTAVIA и выбрать наиболее подходящую комплектацию вам поможет официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Официальный дилерский центр ŠKODA АНТ Барнаул соответствует единым стандартам чешской марки и отличается самым современным оснащением. Для того, чтобы сделать процесс выбора автомобиля комфортнее и эмоциональнее, в дилерском центре доступны специальные презентационные зоны с интерактивными технологиями и конфигуратором, которые помогут клиентам определиться с предпочтительной комплектацией и оптимальным набором опций.

Удобные клиентские зоны, компетентные консультанты, индивидуальный подход, прохождение семейного тест-драйва, оформление покупки нового автомобиля максимально выгодно, комфортно и безопасно — это привилегии клиентов официального дилерского центра ŠKODA АНТ Барнаул!

Добро пожаловать в семью ŠKODA!

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00

— СБ-ВС: 9:00 — 14:00

Продажа: тел (3852) 282−111

Сервис: тел (3852) 282−888

Сайт: www.skoda-ant22.ru

Алтапресс