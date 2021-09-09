Алтапресс: В Барнауле запретят парковаться рядом со входом в зоопарк

27 сентября в районе разворотного кольца у дома № 10 по ул. Энтузиастов в Барнауле установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств.

Парковка на ул. Энтузиастов, 10 в Барнауле. Яндекс.Карты

Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, а также беспрепятственного движения городского электротранспорта, сообщили в администрации города.

Барнаульцев просят с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.

Ранее в краевой столице появился первый диагональный пешеходный переход.

Алтапресс