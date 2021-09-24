Алтапресс: Немецкое качество. Как удобно и быстро купить авто из Германии

Немецкие авто являются синонимом слов «надежность» и «комфорт», поэтому и пользуются огромным спросом на рынке. Кроссоверы, спортивные купе или седаны — любая модель из Германии занимает лидирующие позиции в своем классе. Подобные автомобили можно купить не только в официальных салонах, но и на вторичном рынке.

Покупка авто из Германии. Фото предоставлено рекламодателем.

Машина приобретается в Германии, после чего происходит ее доставка в указанный город. Заказать подобную услугу можно в компании Manheim.com.de отзывы о которой подтверждают высокий уровень профессионализма.

Особенности каталога авто

Компания предоставит доступ как к машинам на вторичном рынке, так и к каталогу с уникальными предложениями. Это транспорт от юр. лиц и лизинговых фирм, официальных дилеров, выставочные и рекламные автомобили. Такие машины имеют фактический пробег, поэтому их цена может быть выгоднее на 30−40 процентов.

В каталоге широкий ассортимент премиальных автомобилей — последние модели BMW, спортивные Porsche, эксклюзивные кроссоверы от Lamborghini. Получить подробную информацию о каталоге можно в соцсетях, также можете почитать в Instagram.com/manheim.eu — Manheim.com.de отзывы довольных клиентов, которые уже являются собственниками подержанных авто из Германии.

Обновление каталога происходит на постоянной основе, появляются новые модели машин. Кроме автомобилей в нем присутствуют мотоциклы, акватехника и спецтехника. На официальном Телеграм-канале компании и в соцсетях можно запросить актуальный каталог немецкого транспорта с пробегом.

Как купить автомобиль с доставкой

Необходимо определиться с подходящим форматом оплаты услуг. Базовая схема — это предоплата, после ее получения подготавливаются документы и транспортное средство для отправки в указанный город. Сейчас доставка подержанных автомобилей из Германии доступна в 13 государств. Остаток денег клиент выплачивает после получения машины. Можно привлекать к сотрудничеству немецкий банк, выступающим гарантом исполнения обязательств (открытие аккредитива).

Доступна рассрочка, когда клиент оплачивает первоначальный взнос, а оставшаяся сумма делится на несколько равных платежей в соответствии с графиком и условиями, прописанными в договоре. Компания самостоятельно оформляет все документы, необходимые для транспортировки и пересечения границы. Причем пошлина на таможне будет минимальная. После доставки машины клиенту, специалисты фирмы помогут поставить авто из Германии на местный учет.

Алтапресс