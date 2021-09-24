Алтапресс: В Алтайском крае досрочно завершится расширение важного участка Чуйского тракта

Участок Чуйского тракта, частично закрытый на капитальный ремонт, будет введен в эксплуатацию со значительным опережением графика. Это одна из наиболее загруженных частей федеральной трассы. Плотность потока в этом месте составляет более 20 тыс. машин в сутки.

Участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края. Altapress.ru.

Предварительные итоги 2021-го

Часть Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края (173 — 183 км), протяженностью в 10 км, частично закрыта на время ремонтных работ. Здесь строят современную четырехполосную трассу с освещением и разделительными барьерами для встречных потоков.

Ввод запланирован на конец 2022-го. Но благодаря высоким темпам работы на 5-километровом отрезке тракта расширение ориентировочно завершится уже 25 октября.

В целом, в 2021-м в регионе будут отремонтированы и приведены к нормативу более 80 км федеральных трасс. На их ремонт и содержание из федерального бюджета ежегодно выделяется более 5 млрд рублей.

Анатолий Волков рассказывает Виктору Томенко об итогах работы в 2021 году. Altapress.ru.

Предварительные итоги года подвел начальник Упрдор «Алтай» Анатолий Волков на встрече с губернатором Виктором Томенко во время его рабочей поездки на объект реконструкции — участок Чуйского тракта, который уже скоро заработает в полную силу.

Планы на будущее

Анатолий Волков добавил, что обновление въездов в Барнаул со стороны важнейших транспортных артерий региона — не менее важная задача. Сегодня уже завершены работы со стороны Рубцовска (по трассе А-322). Отремонтировано 9 км дороги, освещение установлено на отрезке в 6 км.

Техника, работающая на участке Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края. Altapress.ru.

«Также мы завершаем работу на трассе, идущей со стороны Чуйского тракта. Она ведет к Старому мосту. До 20 октября этого года мы намерены закончить реконструкцию и ввести в эксплуатацию Коммунальный мост. Был отремонтирован и подъезд со стороны Чуйского тракта. К нормативу приведены 11 км проезжей части, а на участке в 9 км установлено освещение, которого там до того не было», — рассказал Волков.

Он добавил, что в планах — работы на трассе в районе Новоалтайска, где строители намерены «развязать» транспортный узел и разгрузить дорогу, в том числе благодаря ее расширению до четырех полос. Далее на очереди — подъезд к краевой столице со стороны Павловска (это примерно 14 км дороги от аэропорта до въезда в Барнаул) и капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути. Работы планируется завершить к 2023 году.

Участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края. Altapress.ru.

К 2025 году Упрдор «Алтай» планирует реализовать еще одно направление — привести в порядок дорогу А-321 (Барнаул-Павловск-Казахстан). Сегодня трасса, протяженностью в 389 км, находится в плачевном состоянии. Она получила статус федеральной в 2020 году. По предварительным оценкам, ее ремонт продлится до 2025 года.

Все работы финансируются из федерального бюджета. На сегодняшний день освоение денег идет согласно графику и составляет более 70%.

Вероятность дополнительного финансирования

Участок Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов Алтайского края. Altapress.ru.

На случай, если край получит дополнительные бюджетные средства, Упрдор «Алтай» уже готовит проектную документацию на ряд запланированных объектов.

«Сейчас не стоит исключать возможность вовлечения денежных резервов. В частности, увеличения ассигнований на развитие дорожной сети из федерального бюджета или перераспределения средств между регионами. Поэтому мы должны заранее подготовить проекты, материально-техническую базу и заручиться поддержкой подрядчиков», — отметил Виктор Томенко.

Губернатор подчеркнул, что преображение дорожной инфраструктуры плодотворно отразится на экономике Алтайского края — развитии туризма, промышленности и сельского хозяйства.

Алтапресс