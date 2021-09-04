Алтапресс: В Барнауле возле Горы установили рубеж контроля с камерами, чтобы сократить число ДТП

В Барнауле на проспекте Красноармейском, на перекрестке при подъеме (спуске) в микрорайон Гора, установили рубеж контроля с камерами видеофиксации, сообщает мэрия города.

Рубеж контроля с камерами видеофиксации. Барнаул, проспект Красноармейский. barnaul.org.

Специальные комплексы установят в Барнауле в местах концентраций ДТП — для фиксации проезда на запрещающий сигнал и других нарушений.

Первый рубеж начнет отвечать за безопасность на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова.

«Это позволит повысить безопасность участка, на котором располагается въезд в краевую столицу со стороны Змеиногорского тракта», — рассказали в мэрии.

Камеры установят еще на четырех пересечениях: проспекта Калинина с улицей Профинтерна, проспекта Ленина с улицей Партизанской, Павловского тракта с улицей Солнечная Поляна, улицы Попова с улицей Энтузиастов.

«По проспектам Ленина и Красноармейскому будет контролироваться скоростной режим движения», — предупредили власти.

В эксплуатацию все комплексы планируют ввести до 31 октября 2021 года.

Ранее на перекрестке, где установили первый рубеж, «Газель» перевернулась и улетела на клумбы в результате крупного ДТП.

Алтапресс