ГОРНЯК22 28.04.2021
Авто

Алтапресс: Стало известно, какой хитростью победили пробки в Барнауле на съезде с Горы

Горняк22
2 часа Ago

Руководитель алтайского Центра управления регионом (ЦУР) Евгений Нечепуренко во время интернет-общения с жителями региона рассказал, как его ведомство помогает решать дорожные проблемы.

Пробка на Змеиногорском тракте. vk.com/incident22

Нечепуренко попросили привести несколько примеров, когда ЦУР помог ускорить решение конкретных проблем, находящихся на стыке полномочий разных ведомств.

«Неоднократно поступали сообщения из соцсетей о пробках на съезде с Горы на Красноармейский проспект — там перекресток, большой поток автомобилей. Информация была передана в администрацию Барнаула — там приняли решение удлинить разрешающий сигнал на 5−7 секунд. И этого оказалось достаточно, чтобы уменьшить пробки на этом участке», — отметил глава Центра.

Он подчеркнул, что часто проблемные вопросы — это отсутствие информации у людей, от которых отмахиваются. Как результат — гневная реакция в соцсетях.

В пример Нечепуренко привел Бийск, где нормальное общение с людьми помогло ускорить организацию движения возле краевого лицея — об опасном участке писали местные СМИ.

Яма в виде восклицательного знака. Барнаул.1 Яма в виде восклицательного знака. Барнаул. vk.com/barneos22. Вася Филипович.

Жительница Новоалтайска попросила главу ЦУР рассказать, как в городе собираются приводить в порядок «дороги в ужасном состоянии».

«Ситуация с дорожным покрытием в целом ряде населенных пунктов сейчас действительно непростая. ЦУР фиксирует большое количество обращений по этой теме. Весна с разницей плюсовых и минусовых температур — еще тот враг дорог. Ремонт и строительство дорог — затратный процесс. Мы переговорили с администрацией Новоалтайска, в текущем году город уже заключил муниципальный контракт <…> ямочный ремонт будет проведен на участках автодорог по ул.7-й микрорайон, ул. Анатолия (включая мост), мост по ул. Белоярская, на отдельных автодорогах микрорайона Чесноковка», — разъяснил Нечепуренко.

Также он отметил, что в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году в Новоалтайске отремонтируют дорогу на поселок Новогорский, а также улицы Октябрьская и Семафорная.

Ранее в центре Барнаула появилась яма в виде восклицательного знака на дороге, которую с горем пополам отремонтировали в 2019 году.

Алтапресс

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