Алтапресс: «Птичка вылетела». Какие штрафы смогут обжаловать российские автомобилисты с 1 сентября

В России автомобилистам разрешат обжаловать штрафы, выписанные при помощи фото- и видеофиксации. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября.

Комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД. 04.мвд.рф 1 Кому разрешат обжаловать штрафы?

Жалобы смогут подавать те, чьи нарушения автоматически зафиксированы фото- и видеосъемкой.

2 Как обжаловать?

Согласно новому федеральному закону, жалобу можно подать не только «по старинке», но и в электронном формате — через портал Госуслуг.

Штрафы. Павел Водопьянов 3 Как водителей будут извещать о нарушениях?

1 сентября также вступило в силу постановление правительства от 19 июня 2021 года № 947, сообщают РИА Новости. Оно утверждает порядок извещения автомобилистов о штрафах.

По правилам, уведомительный документ получателю направляет почтовое отделение. Используются при этом Госуслуги. Документ считается доставленным с момента размещения его в личном кабинете и в течение следующих 7 дней.

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