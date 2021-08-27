Алтапресс: В Барнауле из-за ремонтных работ три дня будет перекрыт Социалистический проспект

Движение по всей ширине проезжей части на пр. Социалистический будет ограничено с 27 по 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Ремонт труб Михаил Хаустов

В районе пересечения пр. Социалистический (у дома с литерой 78) и ул. Папанинцев будут вестись работы по реконструкции внутриквартальной сети трубопроводов. Коммуникации проходят и под проезжей частью.

Как сообщили администрации в Сибирской генерирующей компании подрядная организация будет вести реконструкцию муниципальной тепловой сети диаметром 250, 80 и 65 мм.

Работы являются одним из этапов подготовки города к отопительному сезону 2021−2022 годов.

За ходом работ можно проследить по интерактивной карте, подготовленной СГК.

Алтапресс