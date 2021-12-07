Алтапресс: Утренние 8-балльные пробки парализовали Барнаул

Утро 7 декабря на многих барнаульцев началось с ожидания в пробках. Дорожная ситуация, по данным 2GIS, оценивается на 8 баллов.

Автомобили в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru

Основные заторы наблюдаются на ул. Кутузова, Змеиногорском тракте в районе базе «Динамо», ул. Малахова от Антона Петрова до Павловского тракта, на Павловском тракте от Малахова до пр. Строителей (там подряд произошло два ДТП).

Традиционный затор на пр. Строителей, стоит также пр. Ленина от Северо-Западной до Димитрова.

Пробки утром 7 декабря в Барнауле. Скриншот 2GIS

В соцсетях горожане жалуются не только на бесконечные пробки, но и набитые автобусы.

«У нас вообще-то вроде как пандемия. Сколько людей в автобусе кашляют хотя бы от влажного воздуха? Аллергии? Сколько с „короной“? И кто кашель различит вообще? Я ждала неделю, думала, дороги не почищены. Ждала две, думала, почищены, но не все. Но прошло больше месяца, а ситуация лучше не становится», — такой пост появился в паблике Barnaul22.

Алтапресс