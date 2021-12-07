Алтапресс: Стало известно, сколько дорог отремонтируют в Барнауле в 2022 году

В 2022 году в Барнауле планируют отремонтировать 18 дорог общей протяженностью 24,44 километра и построить новую — от улицы Сиреневой до улицы Балтийской. На это выделят 914 млн рублей.

Ремонт дороги. Источник: Официальный сайт г. Барнаула

Как сообщают на официальном сайте Барнаула, в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 20 дорожных участков.

Кроме того, реконструировали 2 моста — через реку Власиху по улице Мамонтова и реку Барнаулку по улице Челюскинцев — и отстроили новую дорогу по Северному Власихинскому проезду от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Общая протяженность объектов — больше 28 километров.

На дорожное строительство затратили почти миллиард рублей, рассказал председатель городского комитета по дорожному строительству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

«Стоимость работ с учетом выполнения мероприятий по безопасности дорожного движения составила 907,2 млн. рублей», — сказал он.

Алтапресс