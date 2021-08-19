Алтапресс:  Четверть водителей Алтайского края за год неделю проводят в пробках

23% автолюбителей Алтайского края за год тратит более семи суток своего времени на пробки, выяснил портал Дром.

Пробка в День города. altapress.ru.

Ежедневно стоят в пробках, но тратят меньше недели в год 22% опрошенных сайтов водителя. Больше половины автолюбителей (55%) утверждают, что ездят без пробок.

Каждый пятый (22%) ежедневно проводит в пробках до получаса, 18% стоят от получаса до полутора часов, еще 2% тратят на дорогу от полутора до трех часов. И 2% автолюбителей — более трех часов.

В среднем по стране 28% водителей проводят в пробках более семи суток ежегодно. Меньше недели проводят в заторах 25% опрошенных и почти половина россиян (47%) утверждает, что не сталкивается с пробками.

Рекордсменами по потерянному времени стали жители Москвы и Московской области, меньше всех в пробках стоят жители Хакасии, Амурской области и Забайкальского края.

В опросе приняли участие 10 300 автолюбителей из 81 региона России.

Ранее стало известно, что половина жителей Алтайского края не верят в светлое будущее российского автопрома.

Алтапресс