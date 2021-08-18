Алтапресс: Традиции класса «люкс». Что делает ŠKODA SUPERB идеальным автомобилем для комфорта и где оценить его достоинства в Барнауле

ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Комфорт и изысканность — те самые слова, которые напрямую ассоциируются с автомобилями класса «люкс» в лице ŠKODA SUPERB. За качеством этого представителя семейства ŠKODA стоит не только инновационность и мощная технологическая база автоконцерна, но и почти вековая традиция.

Первая модель ŠKODA SUPERB была представлена 86 лет назад — в 1934 году и сразу же стала синонимом люксового автомобиля.

Источник: официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Тот факт, что ŠKODA изначально вложила в данный автомобиль особый посыл, подчеркивает название «SUPERB», происходящее от латинского слова superbus, которое означает «исключительный», «превосходный».

Свою уникальность ŠKODA SUPERB пронесла через десятилетия. Весьма показательно, президент Чехии собственной персоной использует для служебных поездок и официальных выездов автомобиль именно этой модели.

ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Любовь к этой модели является действительно всемирной. Этот представитель семейства чешских автомобилей сегодня успешно реализуется как в Европе (что понятно), так и осваивает далекие рынки. Например, практически каждый третий автомобиль ŠKODA, проданный в Китае — это SUPERB. В России ŠKODA SUPERB также уже давно пользуется заслуженным признанием.

И это неудивительно, поскольку данная машина отвечает максимально широкому спектру потребностей автомобилистов. Особенным достоинством ŠKODA SUPERB является то, что этот изящный, безопасный, комфортабельный автомобиль, оснащенный по последнему слову техники и способный похвастаться огромным количеством инновационных технологий в духе Simply Clever, в то же время остается доступным по сравнению с «одноклассниками» других автобрендов.

Особо стоит отметить тот факт, что лифтбеки ŠKODA SUPERB доступны в полноприводной колесной формуле в официальном дилерском центре ŠKODA АНТ Барнаул. Интеллектуальная система полного привода, турбированный мотор мощностью 280 л.с. согласитесь, эти достоинства делают его выдающимся представителем своего класса.

Наш дилерский центр порадует и приверженцев «универсалов». Вашему вниманию, впервые в Алтайском крае ŠKODA SUPERB COMBI с полным приводом.

Ощутите и почувствуйте все преимущества и достоинства автомобиля ŠKODA SUPERB лично! Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул». Вы можете пройти тест-драйв всей семьей, мы предоставим автокресла для детей любого возраста.

ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

Официальный дилерский центр ŠKODA АНТ Барнаул соответствует единым стандартам чешской марки и отличается интерактивным современным оснащением. Для того, чтобы сделать процесс выбора автомобиля комфортнее и эмоциональнее, в дилерском центре доступны специальные презентационные зоны с конфигураторами, которые помогут клиентам определиться с предпочтительной комплектацией и оптимальным набором опций.

Компетентные консультанты, индивидуальный подход, оформление покупки нового автомобиля максимально выгодно, комфортно и безопасно — это привилегии клиентов официального дилерского центра ŠKODA АНТ Барнаул!

ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул». ŠKODA SUPERB. Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул».

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Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)

Время работы:

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