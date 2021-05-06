ГОРНЯК22 06.05.2021
Авто

Алтапресс: Барнаульская ГИБДД рассказала байкерам о правилах и штрафах

Горняк22
5 часов Ago

В связи с началом мотосезона Госавтоинспекция Барнаула решила напомнить водителям двухколесного транспорта о соблюдении дорожной дисциплины, местах, где ездить нельзя и штрафах за неповиновение.

Мотосезон. Госавтоинспекция Барнаула

Для управления скутером, мопедом или мокиком (ТС с объемом двигателя до 50 куб. см) необходимо водительское удостоверение категории «М». Обязательные условия для этого — достижение 16-ти лет, обучение в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД.

При этом, если скутерист уже имеет водительское удостоверение с другой категорией, он может управлять мототранспортом, не открывая категорию «М».

Нарушения требований ПДД будут формировать те же составы административных правонарушений, что и нарушения Правил водителями автомобилей, и нести они будут ту же ответственность.

Например, за управление мопедом или скутером водителя без прав будет ждать штраф от 5 до 15 тыс. рублей, нетрезвому скутеристу грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительского удостоверения на срок от 1, 5 до 2 лет.

Также, из-за того что водителей мототранспорта фактически приравняли к автомобилистам, за грубые нарушения правил дорожного движения мототранспорт инспекторы ДПС задерживают и ставят на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция обращает внимание, что движение мотоциклов по пр. Ленина в границах от ул. Пионеров до пл. Баварина запрещено.

За 2020 год в Барнауле с участием мототранспорта зарегистрировано 33 ДТП, в которых один человек погиб и 42 получили травмы.

За 2021 год уже зарегистрировано три аварии, в которых три человека получили телесные повреждения.

2 мая барнаульские мотоциклисты собрались на парковке ТРЦ «Galaxy» и устроили шоу. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Ложь одометра. Почему на вторичном авторынке России и Барнаула можно нарваться на скрученный пробег

Алтапресс: Ложь одометра. Почему на вторичном авторынке России и Барнаула можно нарваться на скрученный пробег

Горняк22
5 часов Ago
Эксперты автомобильного портала Дром проверили 75 тыс. объявлений о продаже б/у автомобилей через сервис «Дром.История Авто». Оказалось, что 65% выставленных на вторичный...
Алтапресс: В Барнауле изменили схему подъезда к «Ленте» на Власихинской

Алтапресс: В Барнауле изменили схему подъезда к «Ленте» на Власихинской

Горняк22
1 день Ago
С 4 мая в Барнауле изменили движение около ТЦ «Лента» на ул. Власихинской, предупредили в администрации города. В Барнауле перекрыли участок ул. Лазурной. barnaul.org Дорожники перекрыли...
Алтапресс: Закатать в асфальт. Более 13 млрд рублей направят на ремонт и содержание дорог Алтайского края

Алтапресс: Закатать в асфальт. Более 13 млрд рублей направят на ремонт и содержание дорог Алтайского края

Горняк22
1 день Ago
Региональный дорожный фонд в 2021-м на 2 млрд рублей превысил прошлогодние показатели — на данный момент он составляет более 13,2 млрд рублей. О планах по расходованию этих...
Алтапресс: В центре Барнаула на участке улицы почти на месяц закроют движение из-за ремонта сетей

Алтапресс: В центре Барнаула на участке улицы почти на месяц закроют движение из-за ремонта сетей

Горняк22
2 дня Ago
С 11 мая по 3 июня в Барнауле будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине ул. Деповской в районе здания № 26, говорится в сообщении мэрии. Обновленный трамвай. barnaul.org...

Читать по теме:

ВТОПЕ: