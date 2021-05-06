Алтапресс: Барнаульская ГИБДД рассказала байкерам о правилах и штрафах

В связи с началом мотосезона Госавтоинспекция Барнаула решила напомнить водителям двухколесного транспорта о соблюдении дорожной дисциплины, местах, где ездить нельзя и штрафах за неповиновение.

Мотосезон. Госавтоинспекция Барнаула

Для управления скутером, мопедом или мокиком (ТС с объемом двигателя до 50 куб. см) необходимо водительское удостоверение категории «М». Обязательные условия для этого — достижение 16-ти лет, обучение в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД.

При этом, если скутерист уже имеет водительское удостоверение с другой категорией, он может управлять мототранспортом, не открывая категорию «М».

Нарушения требований ПДД будут формировать те же составы административных правонарушений, что и нарушения Правил водителями автомобилей, и нести они будут ту же ответственность.

Например, за управление мопедом или скутером водителя без прав будет ждать штраф от 5 до 15 тыс. рублей, нетрезвому скутеристу грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением водительского удостоверения на срок от 1, 5 до 2 лет.

Также, из-за того что водителей мототранспорта фактически приравняли к автомобилистам, за грубые нарушения правил дорожного движения мототранспорт инспекторы ДПС задерживают и ставят на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция обращает внимание, что движение мотоциклов по пр. Ленина в границах от ул. Пионеров до пл. Баварина запрещено.

За 2020 год в Барнауле с участием мототранспорта зарегистрировано 33 ДТП, в которых один человек погиб и 42 получили травмы.

За 2021 год уже зарегистрировано три аварии, в которых три человека получили телесные повреждения.

2 мая барнаульские мотоциклисты собрались на парковке ТРЦ «Galaxy» и устроили шоу. Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

Алтапресс