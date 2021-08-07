Алтапресс: В Алтайском крае усилят контроль за обучением водителей из-за роста ДТП

В Алтайском крае в связи с не снижающимся количеством ДТП усилят меры по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает региональная ГИБДД.

Автошкола.

В ведомстве отметили, что несмотря на все усилия ситуация на дорогах остается сложной.

«В регионе серьезные усилия направлены на обеспечение безопасности пешеходов, недопустимость управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, борьбу с нарушителями скоростного режима», — сообщила ГИБДД.

Чтобы снизить количество ДТП и тяжесть их последствий разработали новый комплекс мероприятий.

«Будет усилен контроль за качеством подготовки кандидатов в водители в образовательных учреждениях, занимающихся обучением вождению транспортных средств», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, за половину 2021 года число погибших в ДТП выросло на 40,5%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 79 до 111 человек). Только в июле погиб 31 человек.

Алтапресс