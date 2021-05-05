Алтапресс: Барнаульцы вновь встали в пробку в Ленточном бору

4 мая дорожники продолжили работу на участке объездной дороги в Барнауле.

Расширение путепровода на шоссе Ленточный бор Анна Зайкова

Рабочие меняют дорожное покрытие на участке от ул. Власихинская до ул. Кутузова.

Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда, чтобы не создавать заторы и аварийные ситуации.

Автомобилисты уже с утра сообщают о пробках на шоссе Ленточный бор и Власихиской.

Алтапресс