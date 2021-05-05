Алтапресс: Барнаульцы вновь встали в пробку в Ленточном бору
4 мая дорожники продолжили работу на участке объездной дороги в Барнауле.
Расширение путепровода на шоссе Ленточный бор Анна Зайкова
Рабочие меняют дорожное покрытие на участке от ул. Власихинская до ул. Кутузова.
Водителей просят выбирать альтернативные пути объезда, чтобы не создавать заторы и аварийные ситуации.
Автомобилисты уже с утра сообщают о пробках на шоссе Ленточный бор и Власихиской.
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