Алтапресс: Водители такси назвали «черный список» пассажиров

Инвалидов, собак и женщин с детьми больше всего не хотят возить таксисты. Журналисты НГС узнали у водителей, кого и почему они неохотно посадят к себе в машину.

Такси. unsplash.com

Людей в инвалидных колясках таксисты не хотят брать из-за того, что кресло не поместится в машину (особенно, если она на метане и баллоны занимают весь багажник) или оно будет слишком грязное.

Многие все же входят в положение и стараются идти навстречу пассажирам.

Один из водителей добавил, что и инвалиды должны подумать о том, как перевозить их коляску. Например, оборачивают колеса колясок тряпкам.

Инвалиды убирают снег. Искитим. vesiskitim.ru со ссылкой на соцсети.

Пассажиры с большим багажом часто также долго не могут уехать на такси.

«Да, бывает так, прет он свой телевизор, и что я должен, как его крепить? Спасибо ему сказать за заказ? Редко такое бывает, но бывает. Ругаешься. Иногда сам отменяешь. И чаще всего 10 минут истекают, и можно без потерь баллов отменить», — говорит один из собеседников.

Водители советуют пассажирам в любых необычных ситуациях оставлять комментарии к заказам.

Кошка и девушка. Анна Зайкова, altapress.ru

Чаще всего пассажиры игнорируют специальный тариф для перевозки животных, экономя 50 рублей. Некоторые водители принципиально не берут тех, кто с животными.

«Если кошка в контейнере — вопросов нет. Сели и поехали. А когда в руках какой-то волосатый пес — тут уже неохота везти, потому что волосня эта в салоне после собаки вот нафиг не нужна. У машин такси еще и ткань обивки отвратительная. Марается на раз два. А нам раз в десять дней надо проходить фотоконтроль», — объяснил один из водителей.

Тяжелее всего тем, у кого дети, особенно, если их двое. В этом случае придется заказать две машины. И многие водители отказываются везти детей не по специальному тарифу.

Папа с ребенком. Санки. СС0

«Даже с одним ребенком сложно. Я лично с креслом не езжу, мало ли багаж какой у пассажира. Я знаю многих водителей, которые увидят ребенка и не везут. И реально знаю людей, которые за это штрафы получали — за то, что перевозили детей без детского кресла. А это 1,5 тысячи рублей, если вовремя успел по скидке заплатить, а без — так все 3 тысячи рублей, — прокомментировал мужчина.

Пассажирам в алкогольном опьянении, можно сказать, повезло. От них отказываются не так часто. Самая большая проблема, что пьяному может стать плохо.

«У моего знакомого на днях пьяный пассажир обрыгал всю машину в салоне и снаружи. Денег у него с собой не было. А водитель смену купил. Ему что делать? Надо ехать на мойку, потом сушить салон. Получается, что рабочая смена закончилась из-за этого человека. И ему это никто не возместит», — рассказал водитель.

Его коллеги добавили, что без перевозки пьяных пассажиров в такси — никак.

Ранее в Барнауле таксист спас девушку, которую пытались похитить двое парней с ножом.

Алтапресс