Алтапресс: В Барнауле изменили схему подъезда к «Ленте» на Власихинской

С 4 мая в Барнауле изменили движение около ТЦ «Лента» на ул. Власихинской, предупредили в администрации города.

В Барнауле перекрыли участок ул. Лазурной. barnaul.org

Дорожники перекрыли участок ул. Лазурной, где идет ремонт дороги из-за просадки грунта.

«Движение по проезжей части четной стороны ул. Лазурной, в районе пересечения с ул. Власихинской, будет перекрыто. На участке нечетной стороны ул. Лазурной, от ул. Власихинской до въезда на парковку ТЦ „Лента“, будет организовано двустороннее движение», — рассказали в дорожном комитете.

Водителей просят быть внимательными.

Как уже сообщалось, с 4 мая продолжились ремонтные работы на участке объездной дороги.

Алтапресс