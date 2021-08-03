Алтапресс: Стало известно, когда кортеж Путина будет ездить на водороде

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал РБК планируемый срок создания премиум-автомобиля Aurus, который будет работать на водороде.

За рулем «Ауруса» Владимир Путин проехал по новому участку автодороги «Таврида». kremlin.ru

Мантуров отметил, что выпуск первого серийного образца, работающего на водородном топливе, случится к 2024 году.

Он напомнил, что сегодня Aurus обладает несколькими вариантами силовых установок, включая гибридную.

«Дальнейшее движение — это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов», — заявил Мантуров.

По его словам, уже в 2024 году «водородный Aurus» будут поставлять на рынок.

Ранее британская газета Daily Mail сравнила автомобили двух президентов — Aurus Владимира Путина и «Зверя» Джо Байдена.

Кстати, весной 2021 года кортеж президента России Владимира Путина пополнился новым эффектным электромотоциклом.

Алтапресс