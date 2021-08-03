Алтапресс: Отдых на колесах. ТОП-5 дорогих автодомов для самых «диких» путешествий с отельным комфортом

Отдых — это всегда нелегкий выбор. Нередко он встает между комфортом и активным время препровождением. Зачастую побеждает первое. Но есть и третий вариант — кемпинг. Можно отправится в путешествие в почти домашней обстановке. Цепляем к машине кемпер и в путь. Для этого altapress.ru подготовил рейтинг самых интересных и дорогих предложений авторынка Барнаула.

Автодом в одном из затерянных уголков природы. pixabay.com.

5 место. Уютный автодомик с дровяной печью за 250 тыс. рублей

Маленький, да удаленький кемпер включает в себя все необходимое для путешествия на дальние расстояния: отопление на случай холодных ночей, плиту для приготовления еды, холодильник, душ и туалет.

Автодом с дровяной печью за 250 тыс. рублей. «Авито».

Автодом утеплен и в нем в дополнение ко всему установлена дровяная печь.

«Нигде не течет. Есть палатка», — говорится в объявлении.

4 место. Двухкомнатные хоромы на колесах за 450 тыс. рублей

Дом на колесах от Wohnwagen отличается от конкурентов не только демократичной ценой, но и планировкой. Он двухкомнатный. В нем оборудованы спальней, умывальником, раковиной, кухней, душем и биотуалетом.

Двухкомнатный кемпер за 450 тыс. рублей. «Авито».

На кухне есть все для создания кулинарных шедевров — трехкомфорочная плита, холодильник, шкафчики для хранения нужных мелочей.

В комплекте с кемпером идет газовый баллон, отдельная емкость для воды.

3 место. Настоящий «крестоносец» для дальних походов за 750 тыс. рублей

Прицеп-дача марки Elddis отличается покладистым характером и уютной атмосферой внутри. Несмотря на свой возраст — автодом 2005 года выпуска — он в любой момент готов отправиться в путешествие.

Автодом для дальних походов за 750 тыс. рублей. «Авито». Автодом для дальних походов за 750 тыс. рублей. «Авито».

Его внутреннее убранство оценит даже самый взыскательный ценитель комфорта. Красивые деревянные панели, шкафчики, просторная кровать, мягкие диваны и все необходимое оборудование скрасит отдых даже в самой забытой глуши.

«Состояние отличное. Усиленная подвеска. Увеличенный клиренс», — отмечает авто объявления.

2 место. Караван из Туманного Альбиона за 840 тыс. рублей

Этот красавчик по «имени» Swift Charisma был изготовлен чопорными англичанами в 2006 году, но очень хорошо сохранился и, если верить нынешнему владельцу, даже не успел обзавестись душком. Все дело в том, что на нем редко куда-то выезжали. Хотя, комплектация данного представителя автодомов неплохая.

Караван английского производства за 840 тыс. рублей. «Авито». Караван английского производства за 840 тыс. рублей. «Авито».

Он оборудован кухней с газовой и электроплитой, грилем и холодильником, санузлом с бойлером, душевой кабиной и биотуалетом, а также газовым отопителем с раздувом по салону.

В комплектацию также входят дополнительный внешний бак с насосом для воды (40 литров), множество шкафчиков, палатка и даже сейф.

Автодом на 4 человек можно не только купить, но и арендовать.

«Отдых в таком караване — одно удовольствие. Комфорт отеля в самом диком месте», — пишет авто объявления.

1 место. Жилой модуль на базе автомобильного прицепа за 920 тыс. рублей

Лидирующее место занял прицеп-автодача. Стоит он немало. Почти за те же деньги можно присмотреть в Барнауле неплохой вариант на вторичном рынке недвижимости. Например, купить за 930 тыс. рублей студию, площадью 14 «жилых квадратов», на ул. Малахова.

«Упакованный» автодом за 920 тыс. рублей. «Авито».

На вопрос — за сто такие деньги? — подробно отвечает продавец кемпера. Площадь автодома — более 7 кв. м. Его ширина 2 м, длина — 3,6 м, высота — 2 м. Это значит, что в такой «раковине» будет удобно путешествовать довольно большой компанией.

Новенький кемпер (2021 года) хорошо утеплен, а в оконных проемах стоят акриловые стеклопакеты. Его отапливает дизельный отопитель с контроллером работы и баком для топлива на 10 литров. Так что, можно спокойно брать его с собой даже в зимние поездки.

У прицепа четыре опорные складные, регулируемые по высоте стойки (ALKO), регулируемое по длине вылета дышло, большой клиренс. Шасси на рессорно-амортизаторной усиленной подвеске (ALKO), колеса R16 от Нивы. К ним прилагаются полноразмерная запаска, подкатное колесо (ALKO).

Автодом оборудован четырьмя спальными местами-трансформерами (1,3 м на 2 м), столовой и кухонной (газовая плита, мойка, холодильник) зонами, санузлом с биотуалетом, умывальником и душем, а также багажным отделением с доступом как снаружи, так и изнутри.

В комплекте к кемперу идет тент-маркиза. Он раскладной, в чехле, стационарно закреплен на модуле.

Алтапресс