Алтапресс: В Барнауле почти за 8,5 млн рублей хотят отремонтировать мосты через реку Пивоварка

Администрация краевой столицы ищет подрядчика для ремонта трех мостов через реку Пивоварка и одного — через железнодорожные пути. По информации с сайта госзакупок, начальная стоимость контракта составит 8,4 млн рублей.

Барнаулка. Михаил Хаустов

Торги стартовали накануне, 29 июля. Они продлятся вплоть до 6 августа. Заказчиком выступил комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Работы будут оплачены из бюджета города.

В контракте прописано, что подрядчик должен отремонтировать пешеходные путепроводы через р. Пивоварку (в районе ул. Автотранспортная, 25) и железнодорожные пути (рядом с ул. Водопроводная, 154). А также привести в порядок мосты через р. Пивоварка по ул. Кутузова и ул. Матросова.

Согласно аукционной документации, ремонтные работы на мостах в районе улиц Кутузова и Матросова планируется начать с момента заключения контракта. Чаще всего стороны подписывают бумаги в течение пяти дней после размещения итогового протокола аукциона в Единой информационной системе. Путепроводы в районе улиц Автотранспортная и Водопроводная начнутся приводить в порядок чуть позже — 1 сентября.

Ремонт улицы Кутузова в Барнауле. Анна Зайкова

Все работы должны быть завершены не позднее 1 ноября текущего года.

Судя по большой смете, приложенной к аукционным документам, работы у подрядной организации будет много. Часть сооружений придется демонтировать и построить с нуля. Также планируется поменять ограждения, лестницы (где они есть), асфальтобетонное покрытие дорожек и тротуаров, отремонтировать фундаменты, в том числе под колоннами и т. д.

Хорошая новость для автомобилистов: на мосту по ул. Кутузова наконец отремонтируют деформационные швы сопряжения пролетных строений. Также на проезжей части установят новые дорожные знаки, нанесут линии горизонтальной дорожной разметки.

О том, каким образом организуют движение по путепроводам, станет известно чуть позже. Торги, по сути, только объявили. На них еще не заявился ни один потенциальный подрядчик.

Алтапресс