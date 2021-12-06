Алтапресс: В Барнауле с 6 декабря закроют движение на улице Петра Сухова

В Барнауле с 6 по 10 декабря закроют движение на улице Петра Сухова в районе пересечения с улицей Смирнова, сообщает мэрия города.

Дорожный знак "Стоп". altapress.ru

Улицу Петра Сухова перекроют с 8:00 6 декабря по 20:00 10 декабря — из-за модернизации водопроводной сети.

Движение общественного транспорта организуют по следующим схемам:

по маршруту № 18: … ул. Малахова — ул. Петра Сухова — ул.40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул.80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту, в обратном направлении: … ул. Северо-Западная — ул.80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул.40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршруту;

по маршруту № 1: … ул. Петра Сухова — ул.80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул.40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Петра Сухова — ул.40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул.80-й Гвардейской Дивизии — ул. Петра Сухова, далее по маршруту;

по маршруту № 50: … ул. Петра Сухова — ул.40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул.80-й Гвардейской Дивизии — ул. Петра Сухова, далее по маршруту, в обратном направлении: … ул. Петра Сухова — ул.80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул.40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршруту;

по маршруту № 58: … ул. Петра Сухова — ул.80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул.40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршруту, в обратном направлении: …ул.Петра Сухова — ул.40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул.80-й Гвардейской Дивизии — ул. Петра Сухова, далее по маршруту.

Алтапресс