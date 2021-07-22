Алтапресс: В Алтайском крае ищут разработчика умной транспортной системы

В Алтайском крае будут создавать интеллектуальную транспортную систему. Тендер на сумму 207 млн рублей уже объявлен краевым управлением автомобильных дорог.

"Ростелеком" внедрил "Безопасный город" в Сибири. архив компании "Ростелеком"

Как сообщает RosTender.info , заявки на конкурс принимаются до 10 августа.

Победители предстоит разработать интеллектуальную транспортную систему с автоматизацией процессов дорожного движения в рамках Барнаульской городской агломерации.

Система должна оптимизировать транспортные потоки и пропускную способность, снизить риски ДТП.

По всей вероятности, интеллектуальная транспортная система Барнаульской агломерации будет входить в федеральную систему «Безопасный город» или «Умный город». По крайне мере, такая интеграция должна быть предусмотрена.

ИТС включает подсистемы управления транспортно-дорожным комплексом, каналы связи, создание центра обработки данных с серверным и коммутационным оборудованием и центра диспетчерского управления.

Алтапресс