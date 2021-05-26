Змеиногорск: Звезды на новой стеле на бульваре Гагарина установили

22 Мая 2021 Звезды на новой стеле на бульваре Гагарина установили В центре этого фото — Александр Андреевич Долгий, художник и скульптор из Рубцовска.

Сегодня он, вместе с коллегами, установил звезды на новом арт-объекте на бульваре Гагарина в Змеиногорске. Именно этот мастер, является автором наших новых арт-объектов, включая и знак любви к городу, установленный на набережной.

В планах у скульптора продолжение работы в Змеиногорске. Он готовит еще новые арт-объекты для нашего города, например — дерево влюбленных…

Все скульптурные работы Александра Андреевича монументальные. Любимый материал художника — металл. Металл имеет много достоинств, и в их числе прочность, долговечность, выразительность. Цвет художник использует, только, по желанию заказчика. Сам предпочитает естественный цвет металла, объём достигается игрой света и тени.

Скульптурные композиции мастера украшают многие улицы, площади Рубцовска и других городов России.

А у нас, как видите, сегодня бульвар Гагарина — место прогулок, встреч и посещений в важные моменты жизни. Как, например, у этих выпускников после последнего звонка.

Змеиногорский вестник