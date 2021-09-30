Змеиногорск: Знаменитый борец с браконьерами покинул заказник в Алтайском крае из-за маленькой зарплаты

28 Сентября 2021 Знаменитый борец с браконьерами покинул заказник в Алтайском крае из-за маленькой зарплаты

Егерь Кислухинского заказника в Алтайском крае Сергей Байдуков, прославившийся своей бескомпромиссной борьбой с браконьерами, покинул работу и уехал из региона. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Сергея Байдукова, обеспечить нормальную жизнь в Алтайском крае ему не помогли ни былые заслуги, ни медийность, ни активное участие в жизни Кислухинского заказника. Егерь посетовал, что «резонансные дела» и «подставы» не доказали руководству, как нужно ценить кадры.

«На зарплату на уровне МРОТ в эти заказники очередь при устройстве на работу. Догадаться несложно, почему стремится сюда народ, ведь «остальное» можно и браконьерством «добрать»! Я не говорю, что все егеря такие. И они чаше всего живут, мягко говоря, небогато. В итоге и мне стало невозможно жить на эту зарплату, а воровать я не хочу. Предложили работу в охотничьем хозяйстве за 3 тысячи км от Алтая. Жалко было, но уехал и не жалею! Тут платят!» – рассказал егерь.

Байдуков стал местной легендой, поскольку много лет в одиночку пытался защитить заказник от браконьеров. В 2013 году благодаря его вмешательству удалось задержать пилота вертолёта, который незаконно охотился на лося.

Амител

Змеиногорский вестник