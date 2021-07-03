Змеиногорск: Знайте и уважайте закон: информации Змеиногорской межрайонной прокуратуры вам помогут в этом!

30 Июня 2021 Знайте и уважайте закон: информации Змеиногорской межрайонной прокуратуры вам помогут в этом! Предлагаем вам познакомиться с информациями, подготовленными сотрудниками Змеиногорской межрайонной прокуратуры.

Прокуратурой на постоянной основе ведется работа по ограничению доступа к информации, распространение которой запрещено на территории РФ.

Змеиногорской межрайонной прокуратурой в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет выявлены сайты, на которых размещена текстовая информация и видеофайлы с поэтапным описанием процесса изготовления взрывчатого вещества и его применения.

Так, например, посредством выхода в телекоммуникационную сеть Интернет установлено, что на одном из Интернет-сайтов размещены сведения о способе изготовления и применения зажигательной смеси «Коктель Молотова». Кроме того, в видеоролике содержатся призывы, используя данные зажигательные смеси, совершать террористические акты, нападать на отделы полиции, органы местного самоуправления, способах конспирации.

В целях исключения доступа граждан к указанным сайтам, Змеиногорской межрайонной прокуратурой направлены в суд 4 исковых заявления, 2 из которых рассмотрены. Доступ к указанным сайтам ограничен

Старший помощник Змеиногорского межрайонного прокурора Дмитрий Романенко

Змеиногорской межрайонной прокуратурой выявила нарушения в части невнесения информации в Единый реестр проверок

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) на поднадзорной территории.

Установлено, что территориальным органом федерального органа государственной власти в нарушение требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ допущены факты невнесения и нарушения сроков внесения информации о проверках проведенных в 2021, в Единый реестр проверок.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес начальника территориального органа внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Старший помощник Змеиногорского межрайонного прокурора Дмитрий Романенко

Змеиногорской межрайонной прокуратуры выявлены нарушения трудового законодательства в части охраны труда

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства в части охраны труда, в ходе которой установлены факты ненадлежащего обеспечения работников одного из сельскохозяйственных предприятий Змеиногорского района средствами индивидуальной защиты.

Так, например, в нарушение Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельского и водного хозяйств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 12.08.2008 № 416н, осеменатору не выдан головной убор хлопчатобумажный, оператору машинного доения не выданы ботинки кожаные с жестким подноском, трактористу – защитные очки.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителя организации внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении.

Старший помощник Змеиногорского межрайонного прокурора Дмитрий Романенко

Обвинительное заключение утверждено

Заместителем Змеиногорского межрайонного прокурора 29.06.2021 утверждено обвинительное заключение в отношении жителя г.Рубцовска, который 14.10.2020 управляя автомобилем «Тойота» в темное время суток, двигаясь на территории Змеиногорского района допустив нарушения ПДД, совершил наезд на пешехода, которому в результате ДТП были причинены телесные повреждения повлекшие тяжкий вред здоровью. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. С учетом совокупности собранных по делу доказательств действия виновного квалифицированы по ст.264 ч.1 УК РФ. 29.06.2021 уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Змеиногорский городской суд для рассмотрения по существу.

Заместитель Змеиногорского межрайонного прокурора, советник юстиции А.С. Плеханов

В результате вмешательства Змеиногорской межрайонной прокуратуры восстановлены права пенсионера на получение древесины для собственных нужд

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению пенсионерки, инвалида 1 группы о незаконном отказе администрацией г. Змеиногорска в постановке ее на учет в качестве гражданина, испытывающего потребность в древесине для собственных нужд. Проведенной проверкой установлено, что администрацией г. Змеиногорска в отсутствие предусмотренных законом оснований отказано в постановке заявителя на вышеназванный учет в целях ремонта и отопления жилого дома.

В связи с изложенным в адрес главы администрации г. Змеиногорска внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены. Заявительница поставлена учет в качестве гражданина, испытывающего потребность в древесине.

Помощник Змеиногорского межрайонного прокурора Дмитрий Романенко

Змеиногорской межрайонной прокуратуры выявлены нарушения в сфере обеспечения транспортной безопасности

Змеиногорской межрайонной прокуратурой в ходе проверки соблюдения требований действующего законодательства перевозчиком, осуществляющим автобусные перевозки по региональному маршруту, установлено, что им в нарушение требований действующего законодательства не определены лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности транспортных средств, а также не проводится осмотр транспортных средств, в целях выявления предметов и веществ, которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности транспортного средства.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес перевозчика внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Старший помощник Змеиногорского межрайонного прокурора Дмитрий Романенко

Змеиногорский вестник